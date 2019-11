Gedenkfeier in Dormagen : „Geschichte darf sich nicht wiederholen“

Dormagen Die Pogromnacht-Gedenkfeier fand auf dem Jüdischen Friedhof mit Beiträgen von Schülern statt.

„Nie wieder!“, damit begann und endete die Rede von Bürgermeister Erik Lierenfeld auf der Gedenkfeier anlässlich der Pogromnacht auf dem Jüdischen Friedhof an der Krefelder Straße am vergangenen Samstagabend. Am 9. November 1938 – vor 81 Jahren – demolierten und zerstörten Nationalsozialisten deutschlandweit jüdische Synagogen, Geschäfte und Wohnhäuser. Rund 400 Juden verloren in der Nacht auf den 10. November ihr Leben. Den Opfern dieser Anschläge ist die Gedenkfeier, organisiert vom Kulturbüro Dormagen gemeinsam mit dem Partnerschaftsverein Dormagen-Kiryat Ono und städtischen Schulen, gewidmet.