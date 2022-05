Schreinerei in Dormagen : 110 Jahre Familienbetrieb in Stürzelberg

Stürzelberg Die Schreinerei Fassbender besteht in der vierten Generation in Stürzelberg. Aktuelle Preissteigerungen und Materialknappheit sind dort auch Thema.

Angefangen hat alles im Jahre 1912, als Heinz-Peter Fassbenders Großvater Heinrich sich als Schreiner an der Schulstraße 44, gegenüber des jetzigen Betriebes mit der Nummer 33, niederließ. „Damals hat er das noch alleine gemacht, mit einem oder zwei Gesellen“, erzählt Heinz-Peter Fassbender. Als der Nachfolger, sein Vater Willi im Jahr 1950 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam, stieg er voll mit in den Betrieb ein.

Die Schreinerei ist auf die Herstellung, Lieferung und Montage von Holz- und Kunststofffenstern spezialisiert. Von ihrem Lieferanten, dem Polymerverarbeiter Rehau, wurden sie gerade für 50 Jahre Zusammenarbeit ausgezeichnet. Das Besondere an den Kunststofffenstern der Firma Fassbender ist, dass sie diese selbst herstellen. „Das machen nur noch ganz wenige“, weiss Heinz-Peter Fassbender. Die Herstellung der Fenster erfolgt in der Produktionsstätte an der Sachtlebenstraße, die 1995 gebaut und 2011 auf 1500 Quadratmeter erweitert wurde. „Mit Hilfe von Computerprogrammen und modernsten Maschinen können wir Fenster jeder Größe herstellen“, erklärt Christian Fassbender. Der Vorteil sei, dass auch Korrekturen immer gleich durchgeführt werden können, wenn mal etwas nicht passt. Aber auch Holzfenster, Türen, Schränke und andere Holzarbeiten fertigen die Schreiner an.