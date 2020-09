Dormagen : Schreckt der Bahnhof ab?

Info

Der Bahnhof

Folgende Verbindungen gibt es am Bahnhof Dormagen, Willy-Brandt-Platz: Züge der Deutschen Bahn (DB): Rhein-Münsterland-Express (RE 7) nach Krefeld/Münster über Neuss/Köln; S-Bahnen des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR): S 11 nach Köln/Düsseldorf und der Stadtbus Dormagen mit den Linien 881, 882, 883, 884, 886, WE 1, WE 2, NE 1, NE 2, ALT.