Schöne Plätze in Dormagen Auf der Suche nach idyllischen Orten

Der mittelalterliche Stadtkern der Zollfeste ist nun wirklich kein Geheimtipp mehr und dennoch immer einen Besuch wert. Rheintor mit dem Zollturm, Juddeturm, Burg Friedestrom und natürlich die historische Mühle, im gesamten Gebiet gibt es wahrscheinlich nirgendwo so viele Dinge zu entdecken wie in der Feste am Rhein. Auch die ökologisch-denkmalgerechte Sanierung der Stadtmauer dürfte in diesem Sommer abgeschlossen sein. Über die Flora und Fauna der Stadtmauer können sich Zons-Gäste in Zukunft umfangreich informieren. Im Auftrag der Stadt kümmert sich die Biologische Station um eine Schautafel und eine Audio-Station, die beide am Eingang zur Altstadt installiert werden sollen.