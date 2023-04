Fast eine halbe Million Euro Schaden Großer Betrugsfall schockt Dormagener Rathaus

Bei einer routinemäßigen Überprüfung durch das städtische Rechnungsprüfungsamt ist ein Betrugsfall von erheblicher Dimension aufgedeckt worden. Dem Mitarbeiter des städtischen Eigenbetriebs – der für den Hochbau zuständig ist – wird vorgeworfen, Aufträge erteilt und Rechnungen abgezeichnet zu haben, bei denen keine Leistungen oder nicht in dem vereinbarten Maße erbracht worden sind. Involviert sind laut Bürgermeister Erik Lierenfeld, der am Donnerstag in einem Pressegespräch darüber informierte, auch zwei Unternehmen. Lierenfeld spricht von einem „schweren Betrugsfall“. Die Rede ist von einem Schaden in Höhe von 450.000 Euro. Der Mitarbeiter bestreite den gegen ihn erhobenen Betrugsvorwurf.