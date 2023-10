Schneiderin aus Dormagen Ändern statt neu kaufen

Das handwerkliche Geschick ist Nida Özdemir schon mit in die Wiege gelegt worden. „Ich wollte immer schon etwas in dieser Richtung machen“, erzählt sie. „Schon lange habe ich davon geträumt, ein eigenes Atelier zu haben, am besten in einem Wohnhaus. Diesen Traum konnte ich jetzt hier in Stürzelberg verwirklichen“.