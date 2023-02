Blumenmesse in Dormagen Schneeglöckchentage mit echten Raritäten

Mit Fug und Recht erhielt der Blumenmarkt an diesem Tag das Siegel „international“, waren neben einer Auswahl aus den weltweit mehr als tausend weißblühenden Frühlingsboten-Sorten doch renommierte europäische Aussteller mit von der Partie. Sie präsentierten ihre Leberblümchen, Christ- und Lenzrosen und hielten auch winterharte Alpenveilchen feil. Sogar botanische Raritäten-Gärtnereien waren gekommen und Anbieter von Zubehör rund um den Garten. Das Hauptaugenmerk galt freilich den Schneeglöckchen, zu denen Gartengestalterin Anne C. Repnow aus Leimen referierte. In ihrem gutbesuchten Vortrag „Spannende Begegnungen“ gab es eine Menge praktischer Hinweise.