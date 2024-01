Schnee in Dormagen Ärger über nicht geräumte Straßen

Auch andere Straßen, bzw. Gehwege wurden von den Facebook-Nutzern kritisiert, wie die Gehwege an der Helbüchelstraße vor der Senioreneinrichtung beispielsweise. Aber nicht für alle Straßen und Gehwege ist die Stadt zuständig, der Winterdienst ist klar geregelt. Die Stadt ist nur für städtische Straßen zuständig. Kreis-, Land- und Bundesstraßen gehören nicht dazu. Für die zu räumenden städtischen Straßen gibt es eine Stufenliste mit Prioritäten, die nacheinander abgearbeitet wird – damit beginnen die Mitarbeitenden des Bauhofes schon morgens vor 5 Uhr. Im Fokus stehen wichtige und viel befahrene Straßen, weil die Mitarbeiter nicht überall sein können. Nachts werde nicht geräumt. Morgens werde dann wieder mit der Abarbeitung in der Reihenfolge begonnen wenn, wie, in der letzten Woche, die Straßen durch Schnee oder Nässe glatt sind. „Deshalb kann es manchmal etwas dauern, bis alle wichtigen Straßen abgearbeitet sind.“ Klar sei aber, dass die Gehwege durch die Anwohner freigeräumt werden müssten. „Die Gehwege sind freizuhalten“, so Wedowski. Dafür sei die Stadt (außer an städtischen Gebäuden oder Flächen) nicht zuständig. Die Pflicht besteht wochentags ab 7 Uhr und an Wochenenden ab 9 Uhr, wenn es nicht anhaltend schneit. Gestreut werden soll mit abstumpfenden oder auftauenden Mitteln. Zwischen 21 Uhr am Abend und 7 Uhr morgens besteht keine Räumpflicht.