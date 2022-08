Schlemmen in Dormagen : Streetfood-Feierabendmarkt zurück aus der Sommerpause

Dormagen Die Ferienzeit ist vorbei, jetzt darf wieder geschlemmt werden: Am Dienstag, 16. August, findet wieder „Dormagen köstlich“, der große Streetfood-Feierabendmarkt, in der Innenstadt statt.

Sarah Quack beispielsweise hat bestes US-Beef auf dem Grill – in ihrem „Farmers Truck“, einem umgebauten amerikanischen Schulbus, gibt es verschiedene Burger mit selbst gemachten Soßen und frischen Zutaten. Auch Veggie-Varianten sind mit dabei. „Dazu schmecken unsere dicken Fritten besonders lecken“, sagt die die junge Mutter, die früher als Stewardess gearbeitet hat. Ebenfalls mit dabei ist am Dienstag Musa Maher. „Bei uns wird mexikanisch gekocht, stilecht mit Sombrero“, berichtet der Düsseldorfer. Seine „Burritos“ waren schon beim letzten Mal ein Renner – jetzt kehrt er auf den Rathausplatz zurück und freut sich auf viele Besucher. Nach einer kurzen Sommerpause ist diesmal auch wieder „Ellis kölsche Küche“ mit dabei. Sie bietet kölschen Streetfood, Burger und Pulled Pork an. In der „Biobude“ wird mit frischen Zutaten live gekocht, unter anderem gibt es auch Wurstspezialitäten. „Rolandos Churros“ wird die Besucher des Streetfoodmarktes mit Churros und Eis verwöhnen, „Knödelfein“ kommen aus Köln und bringen neue Hüttenküche auf den Rathausplatz. Ein Dauerbrenner beim Streetfood-Feierabendmarkt in Dormagen ist das „Schwabenlädle“. Ivonne Kaufmann brutzelt in ihrer mobilen Küche schwäbische Spezialiäten wie Käsespätzle oder Maultauschen – mit und ohne Fleisch.