Schlangenfund in Dormagen : Die zwei Boa Constrictor haben ein neues Zuhause

Gohr Auf Vermittlung des städtischen Ordnungsamtes wurde ein Tierschützer ermittelt, der eine private Tierauffangstation betreibt und der, so erklärte Stadtsprecher Max Laufer, einen entsprechenden Sachkundenachweis vorlegen konnte.

Der Mann hat die beiden Würgeschlangen aus einer Tierklinik in Düsseldorf abgeholt. Dorthin waren sie in der vergangenen Woche von der Feuerwehr Dormagen gebracht worden, nachdem sie zu unterschiedlichen Uhrzeiten an der B 477 in Gohr von Spaziergängern und Radfahrern entdeckt worden sind.