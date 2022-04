„Saubermachttag“ in Dormagen : Frühjahrsputz feiert Comeback

Dormagen Am 21. Mai wird Dormagen sauber gemacht. Die Stadt hofft abermals auf zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den einzelnen Dörfern.

Nach zweijähriger Zwangspause findet am Samstag, 21. Mai, wieder der „Saubermachtag“ der Stadt Dormagen statt. Von 9 bis 12 Uhr startet dann in allen Dormagener Stadtteilen der große Frühjahrsputz. „Wir hoffen sehr, dass sich wieder so vielen Menschen wie in der Vergangenheit daran beteiligen, unsere heimatliche Umgebung von wildem Müll zu befreien“, appelliert Bürgermeister Erik Lierenfeld.