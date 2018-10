Sascha Polensky ist neuer Grenadiermajor in Dormagen

Dormagen Am Freitag wurde Sascha Polensky von den Dormagener Grenadieren zu ihrem Major gewählt, nur acht Tage später leitet er schon am Samstag den großen Grenadierball im Schützenhaus.

Einstimmig fiel das Votum des Grenadiercorps und Historischen Corps des Bürger-Schützen-Vereins (BSV) Dormagen bei der Generalversammlung am Freitagabend aus: Sie wählten Sascha Polensky bei einer Enthaltung – seiner eigenen – zu ihrem neuen Major. „Vielen Dank für Euer Vertrauen“, sagte der 45 Jahre alte Dormagener, der nun vorerst für zwei Jahre bis 2020 das Amt des Grenadiermajors ausüben wird, da es eine Ersatzwahl mitten in der Amtsperiode war. Und gleich acht Tage nach seiner Wahl wird Sascha Polensky schon stark gefordert: Am Samstag, 27. Oktober, steht ab 19.30 Uhr der große Grenadierball im Dormagener Schützenhaus an. Auf den freut sich Sascha Polensky, der aus den Reihen der Sappeure stammt, schon sehr. Ganz unbekannt ist ihm dieser Schützenball auch aus Organisationssicht nicht, schließlich hat er als Adjutant des bisherigen Grenadiermajors Horst-Michael Hüttner „in alle Bereiche hineinschnuppern“ können.