Laternenumzüge im Herbst : So zieht Sankt Martin durch Dormagen

In Rheinfeld, wie hier im Jahr 2014, wird es in diesem Jahr den größten Umzug im Stadtgebiet geben. Die Bastelarbeiten für die Laternen laufen vielerorts schon auf Hochtouren. Foto: Hammer, Linda (lh)

Dormagen In diesem Jahr wird es in den Ortsteilen wieder einige Martinszüge geben. Einige von ihnen sind aber nicht öffentlich. Eine Übersicht nach Ortsteilen.

Die Tage werden kürzer, das Laub fällt von den Bäumen und in den Bäckereien warten Weckmänner auf hungrige Käufer. Ein sicheres Zeichen dafür, dass der November naht und bald wieder Martinsumzüge durch Dormagen ziehen werden. Nachdem im letzten Jahr alle Umzüge coronabedingt ausfallen mussten, gibt es für dieses Jahr gute Nachrichten. „17 Anträge für Martinszüge haben uns bisher erreicht und diese werden in den kommenden Wochen auch genehmigt“, verspricht Jürgen Grunewald, Leiter des Dormagener Ordnungsamtes. Die Kitas im Stadtgebiet feiern sowieso meist kleinere Martinsfeste unter sich, aber auch viele Grundschulen würden in diesem Jahr etwas kleiner planen als sonst. Auch große Martinsfeuer würden vermieden, um Menschenansammlungen um die Feuer zu vermeiden. Kleinere Feuer mit einer Feuerschale seien für viele Züge aber beantragt worden.

Auch wer noch kein Kind in Schule oder Kita hat, wird die Möglichkeit haben, an Martinszügen teilzunehmen. „In alle Umzüge, die über öffentliche Straßen ziehen, darf man sich auch einreihen“, erklärt Grunewald. Der Abstand von 1,5 Metern sollte jedoch eingehalten werden, sagt er. Eine Maskenpflicht im Freien bestehe nicht mehr, „es gibt lediglich eine Empfehlung. Es wäre gut, dieser Empfehlung zu folgen“, meint Grunewald. Die Feiern auf Schulhöfen und in Kitas seien privat. Rund um den Martinstag am 11. November finden verschiedene Umzüge im Stadtgebiet statt. Eine Übersicht.

Dormagen Mitte

Der Martinsumzug der Theodor-Angerhausen-Schule zieht am 11. November durch die Innenstadt (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben). Von der Langemarkstraße geht es über die Nettergasse, die Goethestraße und Vom-Stein-Straße zurück auf den Schulhof, auf dem ein Martinsfeuer brennen wird.

Am 11. November zieht der Zug der Kita „St. Michael“ um die Kindertagesstätte herum.

Einen Tag früher, am 10. November, feiern die Kinder der Caritas-Kita im Haus der Familie den heiligen Martin mit einem Umzug. Start ist um 16.45 Uhr an der Kirche St. Michael, von dort aus geht es über die Kölner Straße und die Florastraße zu Unter den Hecken. In der Kita gibt es ein Martinsfeuer.

Die Kita „Große Flohkiste“ zieht am 9. November um 17 Uhr rund um das Außengelände an der Haberlandstraße. Auch dort wird ein Martinsfeuer für die Kinder angezündet.

Nievenheim/Ückerath

Am 15. November um 17 Uhr werden die Kinder der Kita „An der Dinkbank“ mit der Laterne laufen. Los geht es am Kindergarten, weiter über Auf dem Kappus, An der Leykuhle und Am Damschenpfad zurück zur Kita.

Das Martinskomitee Nievenheim-Ückerath hat sich entschlossen, in diesem Jahr keinen großen Umzug zu veranstalten. Für nächstes Jahr ist der Antrag aber bereits beim Ordnungsamt eingegangen.

Stürzelberg

Die Sankt Nikolaus Schule feiert das Martinsfest am 5. November ab 17 Uhr auf dem Lindenplatz. Ein Feuer wird nicht angezündet.

Delrath

Am 11. November ab 17.30 Uhr laufen die Kinder der Henri-Dunant-Schule klassenweise mit ihren Laternen um den Schulhof im Ort. Ein Feuer gibt es im Anschluss auf dem Schulhof.

Zons

Am 11. November zwischen 16 und 19 Uhr wird auch in der Friedrich-von-Saarwerden Schule Sankt Martin gefeiert. In diesem Jahr feiern die Kinder auf dem Schulhof, einen großen Umzug mit Feuer am Deich, wie sonst üblich, wird es nicht geben.

Rheinfeld

Am 10. November um 17.15 Uhr ziehen die Schüler der Regenbogenschule im größten diesjährigen Umzug mit den Laternen los. Von der Schule aus geht es über die Straße In der Au, Walhovener Straße, Grienskamp, Piwipper Straße, Auf dem Sandberg, Andreasstraße, Theodor-Brehmer-Straße, Piwipper Straße, Rheinfelder Straße, Steinberger Straße, Memelstraße, Orchideenweg, Distelweg, Löwenzahnweg und In der Au zurück zur Schule.

Am 7. November zieht der Martinszug einer privaten Elterninitiative um 17 Uhr vom Krokusweg über den Geranienweg, die Walhovener Straße, In der Au, Rheinfelder Straße zum Geranienweg zurück. Auch Martinsfeuer werden an beiden Tagen brennen.

Straberg

Die Tannenbuschschule mit Standort in Straberg zieht am 11. November um 17.30 Uhr mit dem Martin durch das Walddorf. Von der Schule aus geht über das Kronenpützchen, den Fasanenweg, Iltisweg, Elsterbusch und über das Kronenpützchen wieder zurück zur Schule. Dort wird am Martinsfeuer noch etwas weiter gefeiert.

Die Kinder der Kindertagesstätte „St. Agatha“ laufen am 10. November um 17 Uhr mit ihren Laternen durch den Ort. Der Zugweg ist für die Kleinen ein wenig kürzer: Vom Kronenpützchen geht es über die Weidenstraße, den Iltisweg und den Fasanenweg wieder zum Kronenpützchen zurück. Ein Martinsfeuer gibt es im Anschluss an beide Zügen auf dem Schulhof, bzw. an der Kita.

Delhoven

Die Kinder der Tannenbuschschule feiern ebenfalls am 11. November Sankt Martin. Um 17.30 Uhr geht es von der katholischen Kirche aus auf die Hauptstraße, den Holzweg, die Josef-Steins-Straße und zur Schule. Dort wird ein Martinsfeuer brennen.

Die Kita „Am Märchenwald“ feiert einen Tag später. Um 17 Uhr geht es von der Pfauenstraße über die Sperlingstraße und Schwalbenstraße wieder zurück. Ein Martinsfeuer wird es hier nicht geben.

Gohr

Die Schülerinnen und Schüler des Astrid-Lindgren-Hauses der Friedensschule ziehen am 11. November um 17 Uhr mit ihren Laternen los. Vom Schulhof an der Bergheimerstraße geht es zum Sappeurweg, dann über die Kirchstraße, Bruchstraße, Friedrich-Hinsen-Straße, Karl-Küffler-Straße und die Odilienstraße zum Kirchplatz. Beim Martinsfeuer wird an die Geschichte des Bischofs erinnert.

Hackenbroich