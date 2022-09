Sanierung in Dormagen : Zentrum ist gegen die Sperrung der L380

Die L380 soll wegen Sanierungsarbeiten gesperrt werden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Nievenheim Die Zentrums-Fraktion spricht sich gegen die Sperrung der Landstraße 380 aus. Diese soll im Rahmen von Sanierungsarbeiten für mehrere Monate unzugänglich sein.

lm Herbst 2022 (voraussichtlicher Baubeginn in den Monaten Oktober oder November) plant der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen die Fahrbahnsanierung der Landstraße 380 im Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Neusser Straße/lm Scheidpatt/Am Hahnen und dem Kreisverkehr L380/K33 in Allerheiligen. Die Maßnahme soll voraussichtlich vier bis fünf Monate dauern, für diesen Zeitraum ist eine Vollsperrung angekündigt – die Zentrums-Fraktion spricht sich dagegen aus und will sich im Rat der Stadt Dormagen dafür einsetzen, dass die Stadt Einspruch erhebt und ggf. rechtliche Schritte ergreift.

Das Zentrum erklärt: „Eine Vollsperrung dieser wichtigen Verkehrsachse für einen so langen Zeitraum ist für die Bevölkerung nicht hinnehmbar. Es entsteht erheblicher volkswirtschaftlicher und ökologischer Schaden durch zu fahrende Umwege.“ Die Umleitungsstrecken seien für das Verkehrsaufkommen nicht ausgelegt, die Anwohnerbelastung sei erheblich. „Die Strecke dient auch für Rettungskräfte als wichtiger Anfahrweg“, so die Poltikerinnen und Politiker. Die Fraktion schlägt einen Ausbau in Teilabschnitten vor sowie die wechselseitige Nutzung mit einer Ampel. „Die Erfahrungen auf der Bismarckstrasse in Nievenheim sowie der L35 sollten hier ausschlaggebend sein zu intervenieren“, heißt es. Die Stadtverwaltung wird in der Sitzung des Stadtrates am 22. September Stellung beziehen, dann wird die Politik darüber abstimmen, ob die Stadt Einspruch einlegen soll.

Die Maßnahme soll als Pilotprojekt mit Niedrigtemperaturasphalt durchgeführt werden, die Durchfahrt von Nievenheirn nach Neuss-Allerheiligen (und zur B9 bzw. zur A57/AS Neuss-Uedesheim) ist in dieser Zeit somit nicht möglich. Lediglich der Fuß-/Radweg entlang der L380 ist weiterhin nutzbar. Der Verkehr soll großflächig über das übergeordnete Straßennetz umgeleitet werden und auf Teilen der Umleitungsstrecke werden bei Bedarf stellenweise Halteverbote aufgestellt. So zum Beispiel auf der L35 (Josef-Schwartz-Straße und Karl-Küffler-Straße in Dormagen-Gohr und In Ückerath in Dormagen-Ückerath.

(kiba)