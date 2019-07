Sanierung in Dormagen : Deichgespräch mit Bezirksregierung

Dormagen Nach der Erbentagswahl hat das Deichverbands-Gremium mit der Bezirksregierung gesprochen. Ziel: Stillstand bei der Deichsanierung zu überwinden.

So hatte der Erbentag Anfang Juni beschlossen, dass sein Mitglied und Rechtsanwalt Adolf Pamatat eine Feststellungsklage beim Verwaltungsgericht einreichen sollte, um den Deichverpfichteten für das uct-Gelände, das dem Unternehmen GEA gehört, eindeutig zu benennen. Während der stellvertretende Deichgräf Franz-Josef Bauers auf seine Recherche verweist, nach der das die Aufgabe und Pflicht des Geländeeigentümers sei, verweist die Bezirksregierung auf die Ende des 20. Jahrhunderts, 1997/2000, dort an die Kaimauer angebrachte Hochwasserschutzmauer des Deichverbandes, der damit deichverpflichtet sei. Die Antwort auf diese Frage ist entscheidend, auch was die Finanzierung betrifft. Anders als die Mehrheit der bisherigen Erbentagsmitglieder befürchtet, hatte die Bezirksregierung zugesagt, dass Änderungen auch im Laufe der Planfeststellung noch möglich seien. Auch bei der Sanierung des Flügeldeichs, beim Abschnitt 9, besteht noch Klärungsbedarf von Seiten des Erbentags.

Nach der Erbentagswahl im Juni kamen die neuen und alten Mitglieder nun zu einem Kennenlern-Treffen zusammen. Gewählt wurden: Max Josef Kallen, Hans-Josef Berchem, Adolf Robert Pamatat, Peter-Olaf Hoffmann, Martin Bauers, Brigitte Bauers, Klaus Kühn, Peter-Josef Claßen, Bernhard Nauen, Jan Peters, Rosemarie Albrecht, Karlheinz Meyer, Erik Heinen und Harald Lenden. Bevor am Donnerstag, 25. Juli, um 17.15 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Zons die erste Sitzung in neuer Besetzung beginnt, hatte die Bezirksregierung den Erbentag zu einem Gespräch eingeladen. Mit dabei waren auch der bis 2020 gewählte Deichgräf Joachim Fischer, sein Stellvertreter Bauers und Geschäftsführer Wilfried Schnitzler aus dem Deichamt. „Es war ein sehr konstruktives Gespräch, das auch den neuen Mitgliedern die Gelegenheit gegeben hat, sich mit der Bezirksregierung über die Deichsanierung auszutauschen“, sagte Fischer auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Bezirksregierung habe den Erbentag erneut darauf hingewiesen, dass es dringend nötig sei, die Verfahrensplanung in Gang zu bringen. „Es war klar zu erkennen, dass die Bezirksregierung nur eine komplette Abgabe akzeptieren wird, nicht nur eine ohne die beiden Anschnitte“, erläuterte Fischer: „Jetzt muss im Erbentag diskutiert werden, wie wir mit der Genehmigungsplanung weiter umgehen.“