Sambesische Delegation in Dormagen Mwanza schreibt in Goldenes Buch

Nach der strapaziösen Anreise aus dem über elftausend Kilometer entfernten Chipata in Sambia mit Ankunft am Sonntag in Frankfurt, stand am Montag direkt ein umfangreiches Programm auf der Tagesordnung der afrikanischen Delegation. Die achtköpfige Gruppe ist noch bis Sonntag zum Gegenbesuch in Dormagen, nachdem die kleine Delegation aus Dormagen im vergangenen September in Chipata die Städtepartnerschaft offiziell unterschrieben hatte.