Salvator-Schule in Dormagen Fröhliches Sommerfest für 50 Jahre Schulgeschichte

Das Jubiläumsfest hatte neben kulinarischen Köstlichkeiten viele Aktivitäten für alle Altersgruppen im Programm. So gab es eine Spielzeugtauschbörse und mit „Spielen aus alten Zeiten“ konnten Kinder einen Einblick in die Historie der Schule bekommen. Wie sich herausstellte, erfreuen sich Torwandschießen, Dosenwerfen, Stelzen- und Eierlaufen, Tigerenten-Wettrennen, Kinderschminken und Enten-Angeln auch bei Kindern von heute sehr großer Beliebtheit. Interessant war auch die Ausstellung zu 50 Jahren Schulgeschichte. Dort konnte jeder Interessierte an einem Zeitstrahl die Entwicklung der Schule hin zu einer modernen Bildungsstätte erleben und Ehemalige hatten die Chance, sich selbst und Freunde in alten Klassenfotos wiederzufinden. Ein Highlight dieser Ausstellung war dabei die Fotobox von Marvin Lang, in der Gäste in das Ambiente eines alten Klassenzimmers mit Schiefertafel, Griffel, alten Schulbüchern, Schultaschen und Pulten eintauchen und ein Erinnerungsfoto von sich schießen lassen.