Personenfähre in Dormagen: Die „Piwipp“ fährt ab Samstag wieder über den Rhein

Rheinfeld/Monheim Der Winter ist endgültig vorbei: Am Samstag, 30. März, beendet der Verein „Piwipper Böötchen“ den „Winterschlaf“ seiner Personenfähre „Piwipp“, die den Betrieb über den Rhein für Personen und Fahrräder zwischen Monheim und Dormagen wieder aufnimmt.

„Bis Mitte Oktober fahren wir an allen Feiertagen sowie an jedem Wochenende Samstag und Sonntag, jeweils von 10.30 bis 18 Uhr“, erklärt Professor Heiner Müller-Krumbhaar, der Vorsitzende des Vereins.

Eine weitere gute Nachricht für die Spaziergänger und Radler: Der Fahrpreis liegt unverändert bei zwei Euro pro Person (mit oder ohne Fahrrad) und Fahrt. Für Kinder muss nur die Hälfte, also ein Euro, gezahlt werden. Mädchen und Jungen unter zehn Jahren sind frei. Weiterhin dürfen höchstens 25 Fahrgäste befördert werden. Der Verein „Piwipper Böötchen“ hat die Winterpause genutzt, um die kleine Fähre rundum zu überholen, wie Müller-Krumbhaar ausführt: „Das Schiff ging nach gründlicher Werft-Inspektion mit einigen kleinen technischen Verbesserungen am 26. März wieder ins Wasser, und am Donnerstag erwarten wir es wieder hier.“

Dann kann die Rhein-Saison jetzt beginnen: Bis mindestens zum 13. Oktober wird sich die „Piwipp“ an Wochenenden und Feiertagen auf den Weg machen, die Passagiere von Rheinfeld nach Monheim über den Rhein zu transportieren. „Bei schönem Wetter vielleicht auch länger“, heißt es bereits jetzt auf der Homepage www.piwipp-boot.de. Locken Sonne und höhere Temperaturen viele Fahrgäste an die Anlegestellen am Landgasthas Piwipp in Rheinfeld und die neue Anlegebrücke oder am Kiesufer, verkehrt die kleine Fähre im Pendelverkehr, ansonsten etwa halbstündig. Rückfahrer, die bis 17.45 Uhr an der jeweiligen Fährstelle eintreffen, werden auch noch mitgenommen, wenn es wegen Andrangs später werden sollte.