Musik aus Dormagen „Kremer“ bringt ersten eigenen Song raus

Bisher machte der Musiker als Solo-Künstler insbesondere mit rockigen Coversongs auf sich aufmerksam, nun ist mit „Bis kein Regen mehr fällt“ ein völlig neuer Titel erschienen. Seit wenigen Tagen können die Fans des Dormageners sich bereits über den Song freuen. „Dieses Lied ist das erste eigene Lied, welches ich als Solo-Künstler veröffentliche“, erzähl Erik Kremer. „Es ist zum Teil eine Hommage an den Tokio Hotel-Song ‚Durch den Monsun‘, der mich bereits als Jugendlicher sehr inspirierte. Ich wollte ein modernes Liebeslied schreiben, über eine Liebe, die weh tut.“ Kremer feiert als Solo-Künstler in diesem Jahr jedoch nicht nur eine Premiere, sondern wird ebenfalls erstmalig alleine auf der Bühne stehen. Am 14. Juli wird er bei dem bekannten Musikfestival „G.O.N.D“ in Rieden-Kreuth auf der Bühne stehen. „Ich habe großen Respekt davor, ich habe - sowohl alleine, als auch mit der Band - noch nie vor so einem großen Publikum gespielt. Es ist ein anderes Gefühl, als Auftritte mit ‚Todsünde‘, denn diesmal stehe ich alleine im Mittelpunkt“, so der Musiker.