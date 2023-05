Friedrich-von-Saarwerden-Schule Zons Ein Escape Room im Gewölbekeller des Kreismuseums

Das fiktive Thema des Raumes war „Hochwasser‘‘, und die Brunnen des Gewölbekellers drohten über zu laufen – eine ganz schön beklemmende Situation. Zum Glückwar alles nur ein Spiel. Die Jungen und Mädchen wurden an drei Tagen in sechs Gruppen á 10-12 Kinder eingeteilt. Dort mussten sie in Teamarbeit die Rätsel und Geheimnisse des Raumes lösen, um schlussendlich die Tür in die Freiheit zu öffnen. Alle Gruppen konnten dem Raum entfliehen, einige mit etwas Hilfe, andere ganz selbstständig. Es machte allen viel Spaß und es sind noch weitere Escape- Room- Tage im Programm der Zonser „Schlossgeister“ in Planung.