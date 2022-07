Rußrindenkrankheit in Dormagen: Sieben Bäume werden gefällt​

Rußrindenkrankheit in Dormagen

Dormagen Befallen sind Bäume im Beethovenpark von der Rußrindenkrankheit. Leider ist der Befall so stark, dass sie nicht mehr gerettet werden können.

In dieser Woche müssen im Beethovenpark zwischen der Haberlandstraße und der Beethovenstraße sieben Bäume entfernt werden. Bei einer Kontrolle ist Mitarbeitern der Technischen Betriebe (TBD) aufgefallen, dass die Bäume von der Rußrindenkrankheit und anderen Pilzarten befallen sind. „Leider sind die Schäden bereits so massiv, dass die Bäume kurzfristig aus Sicherheitsgründen entfernt werden müssen“, erklärt TBD-Mitarbeiter Jens Wolf. Die Maßnahmen stehen in keinem Zusammenhang mit den Baumaßnahmen im Beethovenquartier.