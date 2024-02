Historischer Rückblick Wie der Karneval nach Dormagen kam

Am Wochenende heißt es für die Karnevalisten in Dormagen wieder „Alaaf, Helau und Bösch Bösch“. Bis einschließlich Montag befindet sich die Stadt im närrischen Ausnahmezustand, in und um Dormagen finden zahlreiche Umzüge und Partys statt. Dabei begann alles vor 75 Jahren mit einem einzigen Umzug am 28. Februar 1949, wie unter anderem aus der Schulchronik des Rheinfelder Dorfschullehrers Alfred Hein hervorgeht. Er dokumentierte das närrische Treiben und die Bemühungen der „Wenkbüggel“, die den Karneval nach Dormagen holten.