Der große Rückblick Die Themen des Jahres 2022 in Dormagen

Viele dachten beim Jahreswechsel: „Eine weltweite Pandemie erlebt zu haben reicht für ein Leben.“ Wir alle konnten es uns nicht vorstellen, was in den folgenden Monaten auf die Gesellschaft, auf jeden Einzelnen noch zukommen sollte: der unsägliche russische Angriffskrieg in der Ukraine, explodierende Kosten, Inflation. Was für ein Jahr 2022! Dass das Neue deutlich besser wird, steht nicht unbedingt zu erwarten.