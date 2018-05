Dormagen : Rudelgucken bei der Fußball-WM

So war's vor vier Jahren: Am Ratskeller gab's "Rudelgucken" beim WM-Spiel Deutschland gegen Frankreich (1:0). Foto: LH

Dormagen Wer Jogis Kickern zusehen will, muss das in Dormagen nicht alleine tun.

Von Stefan Schneider

Wenn's gut läuft, sind gleich reichlich Mitmenschen zum Anstoßen zur Stelle. Und wenn's in die Hose geht, finden sich sofort tröstende Arme, in die man sinken kann. Folglich gibt es immer zumindest einen guten Grund, Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft nicht alleine zu Hause auf dem Sofa anzuschauen, sondern das Gruppenerlebnis zu suchen. In Dormagen, das zeichnet sich bereits gut zwei Wochen vor dem ersten Anpfiff im WM-Austragungsland Russland ab, wird es dazu reichlich Gelegenheit geben. Eine erste Übersicht (ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zumal mancherorts noch offen ist, ob Spiele öffentlich gezeigt werden und wenn ja, welche):

Rheinfelder Heimatverein82 In der "Ahl Schull" an der Piwipper Straße wird eine Leinwand aufgebaut, das Vereinshaus wird zum WM-Studio umfunktioniert: Und zwar auf jeden Fall bei den Partien der deutschen Nationalelf am Sonntag, 17. Juni, gegen Mexiko (ab 17 Uhr) und am Mittwoch, 27. Juni, gegen Südkorea (ab 16 Uhr). Das hat der Heimatverein auf seiner Facebook-Seite im Internet bereits angekündigt. "Weitere Termine der Partien auf dem Weg ins Finale mit deutscher Beteiligung werden dann kurzfristig bekannt gegeben", heißt es dort. Der Heimatverein verspricht dem Anlass angemessen "Stadionwurst vom Grill" und kühle Getränke.

Pink Panther In der Kneipe am Höhenberg 1, die jetzt nur noch "Pink" heißt, grassiert ebenfalls das WM-Fieber. Inhaber Jorgos Flambouraris baut eine Großleinwand auf, der Eintritt ist frei. Bei den deutschen Spielen gibt es einen zusätzlichen Anreiz. Jedes Mal, wenn Müller, Özil und Co. ins Tor treffen, wird für die Gäste ein Ouzo aufs Haus serviert - gemäß Flambouraris' griechischer Abstammung.

Tank-Stelle Wer lieber Jägermeister als Ouzo mag, ist bei den Matches der deutschen Nationalelf im Szene-Lokal "Tank-Stelle" an der Mathias-Giesen-Straße gut aufgehoben. Auch dort wird jedes deutsche Tor mit einem Freigetränk gefeiert - eben mit Jägermeister. Die Öffnungszeiten bieten die Möglichkeit, sich vor dem Anstoß ausgiebig einzustimmen: Beim Mexiko-Spiel macht die "Tanke" um 14 Uhr auf, bei der Partie gegen Schweden um 17 Uhr, gegen Südkorea um 13 Uhr.

Schützenfest Dormagen Weil das Fest mitten in die WM fällt und garantiert viele Schützen trotzdem wissen möchten, wie Jogis Jungs sich schlagen, richtet sich der Bürger-Schützen-Verein Dormagen darauf ein. Am 23. Juni wird das Vorrundenspiel Deutschland - Schweden live aus dem Olympiastadion in Sotschi ab 19.30 Uhr ins Festzelt übertragen. Danach steigt eine Party mit DJ Marc Pesch.

(ssc)