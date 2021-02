Kreuzungsbereich Provinzialstraße/Franz-Gerstner-Straße : Vier Verletzte bei Unfall in Dormagen

Dormagen Erneut hat es im Kreuzungsbereich von Provinzialstraße/Franz-Gerstner-Straße einen schweren Unfall gegeben. Betroffen waren sechs Fahrzeuge, insgesamt wurden vier Menschen verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr am Montag gegen 12.50 Uhr eine 69-Jährige mit einem Mercedes die Franz-Gerstner-Straße in Richtung Nievenheim und missachtete laut Zeugenaussagen die rote Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford, der die Provinzialstraße in Richtung Delhoven befuhr. Die Kollision hatte zur Folge, dass der Mercedes in vier wartende Autos schleuderte, die an der rotlichtzeigenden Ampel der Franz-Gerstner-Straße in Richtung Autobahn 57 standen.