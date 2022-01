Rotary Club Dormagen : Verein zeigt Solidarität mit Haiti

In der Schule „Communautaire Derriere Fort“ sollen die Schüler bald wieder zum Unterricht gehen können. Foto: Rotary

Dormagen Nach einem folgenschweren Erdbeben auf Haiti sammelte der Rotary Club Dormagen Spenden, um eine Schule vor Ort finanziell zu unterstützen.

Ein Erdbeben der Stärke 7,2 erschütterte im August 2021 Haiti, das Epizentrum lag 150 Kilometer von der Hauptstadt Port-au-Prince entfernt in der Region Les Cayes. Leo Düppers, Mitglied des Rotary Clubs in Dormagen, pflegt seit vielen Jahren den Kontakt zu dem befreundetet Rotary Club „Les Cayes“ auf der Insel und dessen Präsidenten, Robert Leger. Auf Düppers Initiative beschloss der Club zu helfen und sammelte zu diesem Zweck 1800 US Dollar.