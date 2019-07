Rotary-Club Dormagen : Missaghian-Moghaddam ist Präsidentin

Dormagen Fiona Missaghian-Moghaddam ist die neue Präsidentin des Rotary Club Dormagen. Die Dormagener Religionswissenschaftlerin und Mutter von vier Kindern übernahm das Präsidentenamt von Kai-Michael König.

Missaghian betont, wie wichtig ihr das Leben der rotarischen Werte Wahrheit, Fairness, Integrität, Dienstbarkeit und Freundschaft ist. Daher macht sie die Beschäftigung mit Werten zu ihrem Jahresthema. Es begeistert sie, dass Rotarier überall auf diesem Planeten für dieselben Werte einstehen. „Wir leben heute in einer sehr komplexen Welt“, betont Missaghian, „gerade die Vielfalt an Berufen sowie der altersübergreifende Ansatz von Rotary erlaubt eine Vielfalt der Ansichten“. Die neue Präsidentin, die ihr Abitur im Bettina-von-Arnim-Gymnasium absolvierte, glänzte bei der Rotary International Convention mit ihrem sehr gut besuchten Vortrag zum Thema „Werte – überholt oder essentiell?“ An dem Treffen für Rotarier im Juni in Hamburg nahmen über 29.000 Menschen aus fast 200 Ländern teil.