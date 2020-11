Koalitionsvertrag in Dormagen : Ein stationäres Hospiz für Dormagen

Die rot-grüne Koalition will prüfen, ob in Dormagen ein Hospiz wie das Augustinus-Hospiz in Neuss eingerichtet werden kann. Foto: St.-Augustinus-Gruppe

Dormagen SPD und Grüne wollen prüfen, ob sich ein solches Haus mit Trägern und Partnern verwirklichen lässt. Zudem sollen Dormagener Familien bei den Betreuungskosten ihrer Kinder entlastet werden.

Auf 16 Seiten haben SPD und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag ihre Ziele und Absichten festgeschrieben. Die Themenpalette reicht von Planung über Senioren bis Finanzen und Wirtschaft. Was die Koalition genau will und auf was sich die Dormagener in den nächsten fünf Jahren einstellen müssen, analysieren wir in mehreren Teilen.