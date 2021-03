Kirchen-Angebote in Rommerskirchen : Zahlreiche Gottesdienste an Ostern

Rommerskrichen Die katholischen und evangelischen Kirchen in Rommerskirchen planen für Ostern mit vielen Messen in den Gotteshäusern. Aber auch digitale Angebote und Messen im Außenbereich wird es an den Feiertagen geben.

In den katholischen Kirchen in Rommerskirchen beginnen die Feierlichkeiten mit den Messen zum Palmsonntag (27. März in St. Martinus und St. Stephanus, 28. März in St. Antonius und St. Peter). Neben zahlreichen Gottesdiensten, die von Gründonnerstag bis zum Ostermontag stattfinden, wie der Abendmahlfeier in St. Peter um 19 Uhr am Gründonnerstag oder der Festmesse am Ostermontag um 11 Uhr in Nettesheim, gibt es auch einige digitale Angebote. Am Gründonnerstag veranstaltet der Jugendausschuss der Gemeinde eine digitale „Liturgische Nacht“ per Zoom. Von 21 Uhr bis 2 Uhr haben junge Christen die Möglichkeit, die Nachtwache, die sonst in der Kirche stattfinden würde, online mit anderen zu begehen. Jugendliche ab 14 Jahren können sich hierzu unter 0178 3753337 per SMS oder WhatsApp anmelden. Auch die Osternachtfeier aus St. Josef in Grevenbroich wird digital übertragen werden, damit auch Christen, die keinen Platz in der Kirche bekommen, mitfeiern können. Am Karfreitag können Gläubige um 9.30 Uhr in St. Martinus Nettesheim an einer Familien Kreuzwegandacht teilnehmen, um 15 Uhr findet eine Karfreitagsliturgie mit anschließender Beichtgelegenheit statt.