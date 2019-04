Freizeit in Rommerskirchen : Viel Programm in den Schulferien

Rommerskirchen Jugendhäuser, Kirche und Kreiskulturzentrum sorgen für Abwechslung.

(NGZ) In vielen kleineren Gemeinden droht Kindern und Jugendlichen, die in den Schulferien nicht verreisen, die große Langeweile. In Rommerskirchen ist das anders: Die drei örtlichen Jugendhäuser, kirchliche Einrichtungen und das Kreiskulturzentrum in Sinsteden stellen auch in diesem Jahr wieder ein Programm mit viel Abwechslung auf die Beine.

Beispiel Osterferien: Vom 15. bis 17. April können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren täglich von 10 bis 14 Uhr mit Anna Vössing im Kulturzentrum an der Grevenbroicher Straße auf Entdeckungstour gehen. Zu sehen sind die aktuelle Wechselausstellung über Pflanzen, viele landwirtschaftliche Geräte und die Rückriem-Hallen. Daran knüpfen sich diverse Aktionen an wie Skulpturenbau mit Papier und Pappe, selber Pflänzchen einsetzen und Spiele und Kunstwerke gestalten. Auch das Produkt „Zeitung“ wird von vielen Seiten beleuchtet. Anmeldungen unter 02183 7045 oder per E-Mail an anna.voessing@rhein-kreis-neuss.de. Die Teilnahme inklusive Essen und Material kostet 7 Euro pro Tag.

Im Jugendhaus Gil’ty gibt es am 15. April von 10 bis 16 Uhr einen Apfeltag und am 16. April von 16 bis 19 Uhr normale Öffnungs- und Cafézeit. Das „Just-in“ lädt für 16. April von 16 bis 19 Uhr zu „Fit für den Frühling“ und für 17. April von 10 bis 16 Uhr zu einem Bienentag ein. Normale Öffnungszeit im „Just-in“ ist am 18. April von 16 bis 19 Uhr. Eine Liturgische Nacht für junge Menschen wird am 18./19. April im Pfarrheim St. Peter (19 bis circa 2 Uhr) gefeiert; Anmeldungen über die Jugendeinrichtungen, das Pfarrbüro oder per WhatsApp unter 0178 3753337. Das „Crazy“ in Evinghoven ist am 16., 18., 23. und 25. April jeweils ab spätem Nachmittag geöffnet.