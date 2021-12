Trauer in Rommerskirchen : UWG-Mitgründer Willi Schumacher gestorben

Rommerskirchen UWG-Mitgründer Willi Schumacher war ein wichtiger Eckpfeiler der Kommunalpolitik in der Gemeinde Rommerskirchen. Er wurde 72 Jahre alt.

Zwei Wochen vor seinem 73. Geburtstag ist Willi Schumacher gestorben: Mehr als ein Jahrzehnt lang zählte der gebürtige Eckumer zu den wichtigsten Akteuren der Kommunalpolitik am Gillbach. Als Mitgründer der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) gehörte Schumacher von 1994 bis 1999 deren erster Ratsvertretung als stellvertretender Fraktionschef an.

1998 wurde Willi Schumacher Sprecher der „Bürgerinitiative für ein gesundes Rommerskirchen“. Im Jahr 2000 konnte er für die Bürgerinitiative die Ehrengabe der Gemeinde Rommerskirchen entgegennehmen. Durch seine Tätigkeit in der UWG und später in der Bürgerinitiative hatte Schumacher maßgeblichen Anteil am „Machtwechsel“ in der jahrzehntelang von der CDU dominierten Gemeinde Rommerskirchen. Politische Meinungsverschiedenheiten blieben gleichwohl nicht aus, was dazu führte, dass Willi Schumacher 2004 als UWG-Kandidat bei der Bürgermeisterwahl gegen Glöckner antrat. Nachdem dieser im Amt bestätigt wurde, zog sich Schumacher schrittweise von der kommunalpolitischen Bühne zurück, auch wenn er noch bis 2008 Vorsitzender der UWG blieb. 2009 kandidierte er letztmals für ein Ratsmandat.