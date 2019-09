Schützenfest in Rommerskirchen : Andreas und Andrea Stamm vor „ihrem“ Schützenfest

Nettesheim-Butzheim Beim am heutigen Samstag mit kräftigem Artillerie-Geböller beginnenden Schützenfest der St. Sebastianus-Bruderschaft stehen Andreas und Andrea Stamm als Königspaar im Mittelpunkt des Geschehens.

Am Samstagnachmittag gibt es zunächst den Fassanstich, auf den dann die Gefallenenerhebung samt Großem Zapfenstreich am Ehrenmal folgt. Im Festzelt wird abends wieder die Band „iLex“ für Unterhaltung sorgen und zum Tanz aufspielen, während am Sonntag und Dienstag die Band „Teamwork“ im Einsatz ist. Neuerungen kündigt Brudermeister Toni Jordans für die Jungen und Mädchen aus Kindergarten und Grundschule an, und zwar sowohl für den Samstagnachmittag als auch die Gestaltung des Montagmorgens. „Ebenso wie im vergangenen Jahr wird es an allen Schützenfesttagen eine Außengastronomie geben“, sagt Jordans.