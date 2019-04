Traditionsreicher Wettbewerb : Riesenandrang beim Eckumer Entenrennen

Eckum Dieser besondere Wettbewerb zieht Jung und alt aus der Region an. Es werden sogar Enten nach Kanada verkauft.

Trotz zwischenzeitlichem leichten Regen, war die Stimmung beim 16. Eckumer Entenrennen des Bürger-Schützen-Vereins am Sonntag ausgelassen. Unter tosendem Beifall, Kindergebrüll und allgemeiner Freude wurden um 14 Uhr die Plastikenten von einem Bagger in die Gilbach geworfen. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr wurden die Enten auf die Strecke gebracht. Viele folgten ihnen vom Start bis ins Ziel am Steinbrink. Dabei hatten diejenigen, die eine bunte Ente als Startnummer hatten, das Glück ihr Exemplar aus der gelben Masse herausstechen zu sehen. Einige der Entenkäufer waren nicht vor Ort, werden Enten doch sogar bis nach Kanada verkauft.

Die Anzahl der Enten die man kaufen durfte, war nicht beschränkt. So warf der sechsjährige Nik gleich fünf Kandidaten ins Rennen. „Ich hoffe, dass wenigstens eine mir einen schönen Gewinn bringt“, so der junge Teilnehmer. Das über Rommerskirchen bekannte Event lockte wieder viele Leute an den Gilbach und ist somit nicht nur für die Gemeinde, sondern die Region eine Bereicherung. So auch Janine Müller aus Dormagen, mit dem fünfjährigen Paul und der achtjährigen Sophie. „Wir kommen mittlerweile seit vier Jahren her, und beide dürfen dann mit ihrer Ente mitfiebern“, so die Mutter. Am Ende der „Rennstrecke“ hatten sich nochmals mehr Schaulustige eingefunden als am Start. „Es ist immer etwas besonderes den Gilbach ganz in Gelb zu sehen“, war von den meisten zu hören.