Dienstleistung in Dormagen : Neue Poststelle kommt im Oktober zur Pommernallee

Die Poststelle zieht mit ins Geschäft „Sport + Werbung Gerber“. Foto: Stefan Schneider

Dormagen Die Kunden sollen im Geschäft „Sport + Werbung Gerber“ ab Mitte Oktober unter anderem Briefe und Pakete abgeben und Briefmarken kaufen können.

Die Deutsche Post eröffnet am 18. Oktober eine neue Filiale in Dormagen-Nord im Geschäft „Sport + Werbung Gerber“, Pommernallee 13. Durch diese Neueröffnung seien der Standort und der Kundenservice in Dormagen-Nord weiter sichergestellt, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung des Unternehmens.

In der neuen Filiale könnten die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehörten ebenso zum Angebot der neuen Filiale. Außerdem könne dort auch das Angebot „Postfiliale Direkt“ genutzt werden, bei dem man sich Sendungen direkt an die Filiale schicken lassen kann, um sie später dort abzuholen. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag: 9.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr, Samstag: 9.30 bis 12.30 Uhr.

Das Postgeheimnis bleibe gewahrt. „Das Team der neuen Filiale wird hierzu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter“, heißt es. Mit der Eröffnung stünden den Kunden geschulte Mitarbeiter bei Wünschen und Fragen zu Postdienstleistungen zur Seite.

Unterdessen sucht die Deutsche Post einen Partner, der in der näheren Umgebung der Römerstraße eine Partnerfiliale betreiben will, in der Post- und Paketdienstleistungen angeboten werden. Denn die dortige Filiale des Kooperationspartners Postbank soll im ersten Quartal 2023 schließen. „Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, werden wir unsere Filiale aber erst schließen, wenn dieser Partner gefunden ist“, berichtete Postbank-Sprecher Hartmut Schlegel auf Anfrage unserer Redaktion.

