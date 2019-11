Ausstellung in Rommerskirchen : Kaffee-Ausstellung kann stattfinden

Ausstellung in Rommerskirchen

Sinsteden Das Team im Kreiskulturzentrum ist überwältigt von den Leihgaben aus der Bevölkerung.

(NGZ) Das Kreiskulturzentrum Sinsteden hat mit seinem Aufruf an alle Bürger, Leihgaben für die Kaffeeausstellung zur Verfügung zu stellen, ungeahnten Erfolg gehabt. Museumsleiterin Kathrin Wappenschmidt, Anna Vössing und Christoph Esser sind überwältigt von der Resonanz, die ihre Bitte in der Presse ausgelöst hat. Für die Ausstellung, die ab Januar bis Mitte April läuft, haben sie jetzt eine breite Auswahl an Ausstellungsstücken. „Die Ausstellung ist damit voll bestückt“, versichert Kathrin Wappenschmidt.