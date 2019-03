Biologische Station Knechtsteden: Hörspiel-CD entführt in den Obstsortengarten

Hörspiel-CD entführt in den Obstsortengarten

Auch den Heidschnucken in Knechtsteden ist eine Geschichte auf der Hörspiel-CD des Hauses der Natur/Biologische Station im Rhein-Kreis gewidmet. Foto: Georg Salzburg(salz)

Knechtsteden Das Haus der Natur in Knechtsteden bietet jetzt außerdem eine Audio-Guide-App an.

Wer den Obstsortengarten in Knechtsteden noch nicht kennt oder wer länger nicht dort war, bekommt jetzt eine sehr schöne Motivationshilfe für einen Besuch an die Hand. Streng genommen sind es sogar zwei: eine Hörspiel-CD und eine Audio-Guide-App. Dafür verantwortlich zeichnen der Landschaftsverband Rheinland, der das Projekt Obstsortengarten seit langem fördert, sowie das Team aus dem Haus der Natur/Biologische Station im Rhein-Kreis Neuss in Knechtsteden, die den Garten pflegt. Mehr als 300 Obstbäume und 120 Obstsorten zeugen von einer großen Vielfalt alter und für das Rheinland typischer Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Kirschsorten.