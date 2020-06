Vorfall in Rommerskirchen : Falsche Polizisten wollten Seniorin betrügen

Vorfall in Rommerskirchen

Widdeshoven Am Mittwoch hatten es falsche Polizeibeamte auf eine über 80-Jährige aus Rommerskirchen abgesehen

(NGZ)Wie die Polizei mitteilt, war die Seniorin von einem Unbekannten angerufen worden, der sich am Telefon als Polizeibeamter ausgab und sie davon überzeugte, dass man in ihrer Umgebung drei Tatverdächtige festgenommen habe, die es auf ihr Geld abgesehen hätten. Zur Untermauerung dieser Geschichte erhielt die alte Dame einen weiteren Anruf eines angeblichen Kollegen. Sie solle zu ihrer Bank fahren und unter einem Vorwand eine höhere Summe Bargeld abheben, die dann „zur Sicherheit" in Verwahrung genommen werde. Dazu hatte man ihr auch schon ein Taxi bestellt.