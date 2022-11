Geschichte in Dormagen Bürgerstiftung spendet für Tastmodelle im Römergarten

Im zukünftigen Römergarten neben dem Historischen Rathaus können auch sehbehinderte Menschen in die Vergangenheit eintauchen. Dafür werden zwei blindengerechte Tastmodelle sorgen. Das eine Modell stellt das Reiterkastell Durnomagus dar. Dessen Überreste gehören seit 2021 zu dem neuen Unesco-Welterbe Niedergermanischer Limes. Ein zweites Modell zeigt in vereinfachter Form einen Mithras-Weihestein, der 1821 in Dormagen gefunden wurde und nicht nur historisch, sondern auch künstlerisch herausragt. Beide Modelle sind blindengerecht in Braille- und Pyramidenschrift erläutert.