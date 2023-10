Römer-Therme in Dormagen Weiterbetrieb ist richtig

Die Römer-Therme soll so weiter bestehen, wie es die Dormagener gewohnt sind. Also von Januar bis Dezember auf Wohlfühltemperaturen erwärmtes Wasser. So lautet der Vorschlag der Stadt an die Politik, die entscheiden muss. Wie sonst sollte auch eine vernünftige und vor allem praktikable Alternative aussehen? Der Abriss des Hallenbads in Nievenheim und der Ersatz des innerstädtischen Bads durch das Sammys haben die Situation für die Nutzer, was die Wasserzeiten betrifft, nicht gerade verbessert. Wenn es gesellschaftlicher Konsens ist, dass Schwimmenlernen notwendig, regelmäßiges Schwimmen gesundheitsfördernd und Schwimmsport wünschenswert sind – wie soll das alles funktionieren, wenn die auch nur eingeschränkt nutzbar ist? Aber: Die Stadt muss erklären, wie ein Defizit von fast 800.000 Euro geschlossen wird. Denn das Defizit tragen letztlich alle.