Römer-Therme in Dormagen : Freibad-Liegewiese bleibt gesperrt

In der Römer-Therme kann geschwommen werden, allerdings bleiben Liegewiese und Sonnenterrasse geschlossen. Foto: TSV Bayer

Dormagen Nur 120 registrierte Gäste gleichzeitig dürfen auf das Freibad-Gelände in Dormagen. Der TSV Bayer macht darauf aufmerksam, dass es weiterhin einen eingeschränkten Betrieb der Römer-Therme in der Corona-Krise gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Hohe Temperaturen und Sonnenschein ziehen die Badegäste in die Freibäder, so auch in die Römer-Therme. Die Verantwortlichen beim TSV Bayer Dormagen machen jetzt darauf aufmerksam, dass weiterhin nur ein eingeschränkter Schwimmbetrieb unter Beachtung der Corona-Schutzverordnung herrsche: „Liegewiese, Sonnenterrasse und Planschbecken bleiben weiterhin geschlossen“, teilt der TSV auf seiner Homepage mit.

Zudem werden nur 120 Besucher gleichzeitig ins Bad eingelassen, und der Aufenthalt ist auf 120 Minuten beschränkt. Jeder Badegast wird beim Eintritt und Verlassen des Bades registriert. Um unnötige Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden, können sich die Badegäste schon im Vorfeld ihres Besuches auf der Homepage des TSV Bayer Dormagen ein Registrierungs-Formular ausdrucken und bereits ausgefüllt zum Schwimmen in der Römer-Therme mitbringen. Kinder unter zehn Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten das Bad besuchen.

Neben der Sperrung von Wiese, Terrasse und Planschbecken stehen auch die Umkleidespinde nur eingeschränkt zur Verfügung. Während des Aufenthalts gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Nach dem Betreten des Freibads müssen sich die Badegäste umgehend die Hände waschen oder desinfizieren. Es stehen ausreichend Handdesinfektionsspender zur Verfügung. In geschlossenen Räumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, darauf weist der TSV ebenfalls hin: „Die Masken werden dann in geschlossenen Kunststoffbehältern (muss der Gast mitbringen) am Beckenrand deponiert.“ Die Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt. Die TSV-Schwimmschule „Hai School“ wird in diesem Sommer nicht mehr angeboten. Noch finden keine TSV-Aquafitness-Kurse statt. Auch das Bistro bleibt vorerst geschlossen.

„Diese Vorgaben und Maßnahmen dienen der Gesundheit und Sicherheit der Badegäste und Mitarbeiter“, erklärt Frank Kaldenpoth, Betriebsleiter der Römer-Therme. „Die Umstände sind besonders und erfordern das verantwortungsvolle Miteinander aller Beteiligten. Dann steht dem Badespaß bei derzeit 26 Grad Celsius Wassertemperatur nichts im Wege.“