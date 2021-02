Einkaufen in Dormagen : Ringcenter-Kaufhaus mit neuem Geschäftsleiter

Dormagen Das Ringcenter-Kaufhaus mitten im Herzen in Dormagen stellt sich personell neu auf. „Wir verstärken das Führungsteam“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Hans-Dieter Lehnhoff.

An der Seite von Lehnhoff arbeitet seit Monatsanfang Daniel Reuter als Geschäftsleiter und Warenmanager. Reuter, Jahrgang 1984, ist gebürtiger Dormagener und wohnt mit seiner Familie in Stürzelberg. Nach dem Studium an der Fachhochschule für Oekonomie und Management (FOM) Düsseldorf mit dem Abschluss „Diplomkaufmann“ war er als Spezialist für Retail-Controlling und Merchandising-Planning in führenden Handelsunternehmen tätig. Als Dormagener kennt er die Gegebenheiten des Dormagener Einzelhandels und dessen Besonderheiten. Hans-Dieter Lehnhoff: „Ich freue mich außerordentlich, einen Dormagener mit exzellenter Ausbildung und umfassender Erfahrung für die Geschäftsleiterposition gewonnen zu haben. Gemeinsam werden wir das Ringcenter mit dem gesamten Team in eine erfolgreiche Zukunft führen“.