Mobilität in Dormagen : Rikscha-Projekt in Dormagen startet

Heinz Schneider (1. v.l., Caritas Mehrgenerationenhaus) und Barbara Funda (3. v.l., Diakonie) mit dem Team des Fahrrad-Rikscha-Projektes in Dormagen. Foto: Caritas

Dormagen Zunächst wird es in der Zeit vom morgigen Montag bis 30. Juni eine Testphase geben. Das kostenlose Angebot richtet sich an Menschen, die nicht mehr so mobil sind.