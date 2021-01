Chempark Dormagen : Riesen Knall – Berstscheibe bei Ineos zerbrochen

Dormagen Langjährige Dormagener kennen inzwischen das Geräusch, das am Montag um kurz nach 14 Uhr über das ganze Stadtgebiet zu hören war: das Krachen einer Berstscheibe beim Chemieunternehmen Ineos.

Nach Angaben von Ineos sind Berstscheiben Sollbruchstellen. Sie werden als Sicherheitseinrichtung zum Beispiel in Hochdruckanlagen eingesetzt und dienen dazu, das in der Anlage befindliche Gas rasch und sicher aus dem System zu bringen. „Der laute Knall ist ein gutes Zeichen“, sagt Andreas Hain, Leiter Ereigniskommunikation bei Ineos, „weil es zeigt, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Werk greifen“. Die Berstscheibe fliegt in Schallgeschwindigkeit heraus und wird aufgefangen,

Nach diesem Vorfall hieß es, die Anlage befinde sich in einem sicheren Zustand. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten würden in Kürze beginnen. Die Produktionsanlage werde jetzt für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen, weil die Arbeiten so viel Zeit in Anspruch nehmen. Die zuständigen Behörden seien informiert worden.