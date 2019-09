Bauen in Dormagen : Starkes Zeichen gegen Wohnungsmangel

Richtfest beim Bauprojekt „Höfe am alten Wochenmarkt“ mit (v.l.) Hans Sturm, Martin Klemmer, Zimmermann Ralf Prudic, Axel Tomahogh-Seeth. Foto: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Die Baugenossenschaft Dormagen feierte am Freitag Richtfest beim Neubauprojekt „Höfe am alten Wochenmarkt“. Auch an anderen Punkten in der Stadt wird bald neuer Wohnraum entstehen.

Von Stefan Schneider

Martin Klemmer sprach von einem „Meilenstein“, und damit hatte der technische Vorstand der Baugenossenschaft Dormagen sicher recht. Denn die Rohbauten des ersten Bauabschnitts für das große Neubauprojekt „Höfe am alten Wochenmarkt“ sind nach sieben Monaten soweit fortgeschritten, dass am Freitagmittag mit zahlreichen Gästen an der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Ubierring Richtfest gefeiert werden konnte. Im nächsten Frühjahr sollen 31 Komfortwohnungen und sechs Stadthäuser der insgesamt 83 energieeffizienten und barrierearmen Wohneinheiten bezugsfertig sein, die zentral in Dormagen entstehen. Ende 2019 soll es an der Helbüchelstraße weitergehen; der Abschluss des gesamten Projektes ist für Frühjahr 2022 vorgesehen.

Der von Klemmer zitierte „Meilenstein“ trifft jedoch nicht nur auf den Stand der Dinge beim ersten Bauabschnitt zu, sondern auch auf die Bedeutung des Projektes im gesamtstädtischen Zusammenhang. Denn in Dormagen wird dringend zusätzlicher Wohnraum benötigt, die „Höfe am alten Wochenmarkt“ sind dabei ein wichtiges Element. Bei dem es nicht bleiben darf – und auch nicht bleiben wird: Allein im näheren Umfeld der Innenstadt entstehen eine ganze Reihe weiterer Neubauten. Dormagens Stadtsprecher Max Laufer nannte als Beispiele das Projekt „Wohnpark An der Wache“ mit circa 30 Wohneinheiten sowie ein weiteres an der Walhovener Straße mit 13 Wohneinheiten. Einen Investor hat die Stadt auch für das Areal an der Nettergasse/Hardenbergstraße gefunden. Dort wird ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus mit 15 öffentlich geförderten Wohnungen Platz finden.

Info Die Baugenossenschaft Dormagen Wer Baugenossenschaft Dormagen Gründung 1926 Mitglieder mehr als 2500 Besitzstand Stand 2018 gehörten der Baugenossenschaft Dormagen 2164 Wohnungen. Geschäftsführer Martin Klemmer, Axel Tomahogh-Seeth Info www.hoefe-am-alten-Wochenmarkt.de

Beim Richtfest der Baugenossenschaft am Freitag an der Friedrich-Ebert-Straße hob Axel Tomahogh-Seeth, kaufmännischer Vorstand der Baugenossenschaft Dormagen, die Bedeutung der Bezahlbarkeit von neuem Wohnraum hervor. 10 Euro pro Quadratmeter sollen die Bewohner der „Höfe am alten Wochenmarkt“ zahlen; der Durchschnittswert in Dormagen liegt mit 10,11 Euro leicht darüber. Tomahogh-Seeth macht allerdings deutlich, dass die Mieten deutlich niedriger liegen könnten – etwa im Bereich von rund 8 Euro pro Quadratmeter –, wenn die Umsatzsteuer wegfiele. Hier sei die Politik in der Pflicht. Alexander Rychter, Verbandsdirektor des VdW/Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen, merkte an, dass auch dringend bezahlbare Grundstücke gebraucht würden: „Denn auf teurem Boden können keine günstigen Wohnungen entstehen.“

Die reinen Baukosten für das Höfe-Projekt, also ohne die Kosten für die Grundstücke, lägen bei 20 Millionen Euro, berichteten Klemmer und Tomahogh-Seeth. Die Nachfrage sei riesig; mehr als 50 Prozent der Wohnungen seien bereits vergeben.