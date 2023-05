Rheinwassertransportleitung in Dormagen Hunderte setzten ein Zeichen

Rheinfeld · Über 500 Menschen kamen am Montagabend zusammen, um am Deich in Rheinfeld ein Zeichen gegen die umstrittene Rheinwassertransportleitung zu setzen.

16.05.2023, 15:15 Uhr

Über 500 Menschen kamen in Rheinfeld zusammen, um ein Zeichen gegen die geplante Rheinwassertransportleitung zu setzen. Foto: kiba

Neben Menschen aus dem Stadtgebiet waren unteranderem Personen aus Rommerskirchen und Grevenbroich vor Ort. Auch die Mahnwache Lützerath fand sich in der Nähe des Rheins ein. Heike Troles greift Bürgermeister an Rheinwassertransportleitung in Dormagen Heike Troles greift Bürgermeister an „Mit so vielen Menschen hatten wir nun wirklich nicht gerechnet, daran erkennt man gut, wie die Dormagener zu dem Projekt stehen“, sagt Carina Siepen, Inhaberin des Landgasthauses Piwipp. Alles verlieft absolut friedlich und auch die anwesende Polizei in Dormagen hatte nichts auszusetzen. Kira Bayer (Foto)

(kiba)