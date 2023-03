Mega-Projekt in Dormagen Ablehnung nicht als Selbstzweck

Dass die Stadt jetzt die Speerspitze einer Bewegung ist mit dem Ziel, diese Transportleitung zu verhindern, ist auch kritisch zu sehen: Schon mit Beginn des Braunkohletagebaus vor Jahrzehnten war klar, dass die riesigen Gruben einmal verfüllt werden müssen. RWE erklärte in der Schützenhalle plausibel, warum dies nur Rheinwasser sein kann. Was auch sonst. Im Strukturwandel des Rheinischen Reviers spielt die Rekultivierung der Gruben in Garzweiler und Hambach eine wichtige Rolle. Sie ist alternativlos – oder sollen dort Löcher für die Ewigkeit liegen? Dormagen ist von den Auswirkungen des Tagebaus nicht direkt betroffen, aber auch als (Rhein-)Anlieger Teil der Gesamtschau und trägt als potenzieller Entnahmestandort auch Verantwortung für die Bürger im rheinischen Revier.