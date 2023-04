Rheinwassertransportleitung ab Dormagen Zweckverband fordert Solidarität

Unterschiedlicher könnten die Stimmungslagen kaum sein: In Dormagen wächst der Widerstand gegen das längst beschlossene Jahrhundertprojekt Rheinwassertransportleitung, zumindest aber gegen wichtige Teilprojekte – in der Braunkohleregion warten viele auf das Ende des Abbaggerns und das Auffüllen der Braunkohlelöcher zu riesigen Seen. Von dort kommt jetzt angesichts der Dormagener Proteste ein Solidaritäts-Aufruf des Zweckverbandes Landfolge Garzweiler, der von den Städten Mönchengladbach, Erkelenz, Jüchen, Grevenbroich sowie der Landgemeinde Titz getragen wird.