Rheiturm in Zonser Altstadt Kosten für Sanierung verdoppeln sich

Die Politik muss am Donnerstag einmal mehr eine Information wegstecken, bei der es um ein zentrales Thema geht: Ein Projekt wird deutlich teurer als geplant. Dieses Mal geht es um den beliebten Rheinturm. Den gibt es seit 1388, er ist das Wahrzeichen von Zons, aber er steht seit 20 Jahren leer. Jetzt soll er saniert und damit wiederbegehbar gemacht werden. Die ursprünglich in einer Grobschätzung veranschlagten Kosten in Höhe von 128.000 Euro haben sich jetzt mehr als verdoppelt auf 269.000 Euro. Immerhin: Es gibt eine Landesförderung, nur steht deren Höhe nicht abschließend fest.