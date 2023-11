Rheinland Klinikum Dormagen Kleine Wellen, große Wirkung für die Herzkranzgefäße

Im Rheinland Klinikum in Dormagen gibt es im Bereich der Kardiologie jetzt eine neue Behandlungsmethode. „Mit der Lithotripsie haben wir ein weiteres wichtiges Werkzeug zur Behandlung unserer Patienten jetzt auch in Dormagen eingeführt“, freut sich Kardiologie-Chefarzt Hubertus Degen, der Patienten am Dormagener Standort nun besser in komplizierten Situationen helfen kann. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für Fett- und Kalkablagerungen in den Herzkranzadern. Behandlungsbedürftige Engstellen – sogenannte Koronarstenosen – können entstehen. Es kann zu gefährlichen Durchblutungsstörungen des Herzmuskels bis hin zum Herzinfarkt kommen. Betroffene leiden häufig unter Brustschmerzen, die in den linken Arm oder den Kiefer ausstrahlen. Zunächst treten diese Schmerzen häufig nur unter Belastung auf, manchmal aber auch im Ruhezustand. Dann handelt es sich um einen Notfall.