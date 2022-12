Rheinland Klinikum in Dormagen Krankenhaus rüstet in der Onkologie auf

Das Rheinland Klinikum Dormagen hat nun auf der Station der Onkologie aufgerüstet. Neue onkologische Behandlungsstühle in der Klinik sollen den Erkrankten nun mehr Komfort bieten. Finanziert hat diese Aufrüstung der Förder- und Freundeskreis des Krankenhauses. Insgesamt 35.000 Euro aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden hat der Verein um Vorsitzende Bärbel Hoffmann und Geschäftsführer Klaus Mais in die neun Behandlungsstühle investiert. Verstellbare Armlehnen sowie Kopf- und Fußteilen sollen verschiedene Sitzoptionen ermöglich, außerdem können die Patienten per Knopfdruck selbst die für sie optimale Position einstellen – das erleichtere auch dem Personal die Arbeit, da der Stuhl nicht mehr manuell angepasst werden muss.